LO STUDIO

PADOVA Settore moda: otto negozianti su dieci sono pronti a ripartire. Scalpitano, attendono il 18 maggio e si sono già attrezzati con tutte le misure anti-Covid necessarie. Ad evidenziarlo con orgoglio è la Confesercenti, che da tempo sottolinea l'importanza di far riaprire un settore-chiave come quello del commercio al dettaglio.

Partiamo dai negozi di abbigliamento. «Negli oltre 1.500 negozi chiusi, almeno 80% è pronto a ripartire adottando tutte le regole per garantire sicurezza consumatori. Sia per quanto riguarda l'uso dei dispositivi sia per l' organizzazione del distanziamento sociale. Sono numerose le forme che possono essere applicare per procedere alla sanificazione dei prodotti di abbigliamento. In questo caso - prosegue la nota dell'associazione - la Fismo Confesercenti ha chiesto che siano indicate delle regole generali per garantire la sanificazione dei prodotti, rispetto al quale ogni commerciante può adottare il sistema più efficace e meno costoso per i consumatori». Per quanto riguarda gli altri negozi attualmente non ancora autorizzati, «sono tra quelli più penalizzati assieme al settore moda. Anche in questo caso la quasi totalità è già attrezzati per riaprire con tutti gli strumenti di protezione individuale e di sanificazione per ambienti e merci».

C'è anche il punto su edicole e tabacchi: («pronte ad ampliare l'intera gamma di prodotti venduti ampliando ai giochi per bambini e agli altri prodotti che attentamente non è possibile vendere») e sugli alimentari: «L'apertura in questo periodo di massima allerta Covid ha dimostrato come sopratutto le piccole imprese abbiano saputo adeguarsi alla normativa potenziando sia la consegna a domicilio, sia l'acquisto su appuntamento o prenotazione. Si è trattato quindi di un'esperienza che può essere mutuata negli altri esercizi e che ha visto i consumatori accogliere e preferire questa forma di sicurezza».

GLI AMBULANTI

Attenzione ovviamente anche su mercati e ambulanti: «L'esperienza maturata con alimentari, articoli bimbi e piante e fiori ha dimostrato come questa forma distributiva abbia saputo adeguarsi ed è in grado di garantire il distanziamento sociale tra acquirenti e venditori nonché tutte le norme previste dai protocolli di sicurezza. In tutti i mercati all'aperto giornalieri e settimanali della provincia - scrive Confesrecenti - gli oltre 2000 posteggi possono essere adeguatamente ed efficacemente attrezzati ed occupati con la massima sicurezza. Alcuni mercati potrebbero già garantire l'apertura con tutte le norme di sicurezza. Ma nel giro di alcuni giorni tutti i mercati dell'intera provincia possono essere riorganizzati per rispondere alla crescente richiesta dei consumatori».

I LOCALI

Tema ostico, invece, quello della ristorazione: «Non sono ancora chiare le regole per la riapertura. Esiste una buona percentuale di ristoratori (circa 20%) che dichiarano di essere nell'impossibilità di riaprire se verranno introdotte norme quali distanziamento di 2 metri tra tavoli, forme di plexiglas e un 1 metro tra un posto a tavola». L'appello di Nicola Rossi è chiaro: «Siamo davanti ad una fase nuova. I commercianti sono esasperati. Le piccole imprese del terziario hanno bisogno di contributi immediati, a fondo perduto, per poter effettuare gli investimenti necessari per la ripresa».

