PADOVA Si chiama Pola e significa Piano operativo del lavoro agile. Quattro parole che traghetteranno il Comune di Padova verso una nuova dimensione organizzativa. Francesca Benciolini, assessora alle risorse umane, proprio in questi giorni sta lavorando per definire il regolamento dello smart working seguendo le indicazioni del Ministero. Obiettivo: passare da una fase dell'emergenza a quella strutturale.

Assessora, quali sono i numeri in municipio?

«Attualmente i dipendenti complessivi sono circa 1.800 e sono 1.332 quelli che possono svolgere attività in smart working. Nella realtà delle cose oggi quelli impiegati con il lavoro agile sono 623: proseguiranno così almeno fino al 31 marzo. Stiamo adottando ancora una procedura semplificata emergenziale. C'è chi fa un giorno a casa e chi ne fa tre, nessuno tutta la settimana. Quando si è a casa, ci si concentra su progetti che è possibile portare avanti da remoto».

Prima della pandemia com'era la situazione?

«Avevamo solo alcune persone in telelavoro. Avevo seguito un interessante workshop sul tema organizzato dal Comune di Bergamo, ma l'accelerazione è arrivata con il decreto dello scorso 17 marzo. Appena scattato il lockdown abbiamo individuato le attività indifferibili, ma la maggior parte dei dipendenti ha lavorato da casa».

Facciamo alcuni esempi?

«La maggior parte della Polizia locale non può lavorare da casa, così come educatori e insegnanti dei servizi scolastici. Per alcuni settori come anagrafe, stato civile, edilizia privata e Suap abbiamo invece colto la palla al balzo»

Concretamente cosa avete dovuto cambiare?

«I dipendenti sono stati collegati da casa al loro ufficio e quindi hanno avuto tutte le piattaforme a disposizione. Siamo riusciti ad essere sul pezzo».

Il nuovo piano cosa prevede?

«Le indicazioni ministeriali dicono che quando il piano sarà a regime almeno il 60% delle persone che avranno funzioni smartabili dovranno stare in smart working. Stiamo individuando le categorie».

È per questo che avete appena investito 600 mila euro per acquistare pc e altra attrezzattura informatica?

«Sì, ma non solo. Va detto che l'organizzazione del lavoro è cambiata in ogni caso: anche chi viene in ufficio lavora molto più con le videoconferenze. Lo stesso vale per i corsi di formazione: c'erano pc che non avevano le telecamere, abbiamo dovuto adeguare tutto».

Avete dovuto adeguare anche e soprattutto la mentalità?

«Di sicuro lo smart working porta un cambio culturale. L'aspetto più difficoltoso è che in molte occasioni le relazioni tra persone sono fondamentali. Ma gli uffici hanno fatto un lavoro egregio per organizzare tutto e da parte dei dipendenti c'è stata grande adattabilità. Raggiungendo l'obiettivo: continuare ad offrire gli stessi servizi ai padovani».

