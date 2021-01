L'INTERVISTA/1

PADOVA La storica pasticceria Graziati di piazza della Frutta, lo scorso anno ha festeggiato i 100 anni dall'apertura, conosciuta in tutta la città per la torta millefoglie, ha rinnovato totalmente i propri locali. A raccontare la riapertura Elena Graziati.

Una scelta coraggiosa?

«I lavori erano già in previsione, poi per una serie di situazioni siam arrivati ad intervenire ora. Vogliamo dare un messaggio di ottimismo, abbiamo realizzato un locale luminoso puntando sulla luce per un messaggio di speranza nel futuro perché, sicuramente, c'è la luce in fondo al tunnel».

I clienti come hanno accolto la novità?

«Abbiamo riaperto da poco e seguito le disposizioni in base ai colori delle giornate. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, le persone hanno risposto bene anche se ci sono grossi problemi nel gestire la situazione. Tanti locali son chiusi quindi da noi il flusso è maggiore e stiamo molto attenti al distanziamenti e a tutte le disposizioni».

Nei giorni di apertura avete subito controlli?

«Diciamo che gli agenti della Polizia Locale si sono mostrati alquanto intolleranti, capiamo che in questo periodo anche loro sono sottoposti a forti pressioni ma non si può certo massacrare le persone».

Nei giorni rossi si può fare solo asporto che per molti non funziona e hanno deciso di chiudere. Voi come vi siete regolati?

«Per noi il servizio di asporto è andato bene. Ad esempio, abbiamo venduto oltre 200 tramezzini. Noi possiamo offrire un'ampia gamma di prodotti dalle colazioni fino all'aperitivo. capisco chi ha un bar e magari non tiene aperto per pochi caffè».

Il locale ristrutturato risulta anche più ampio di prima?

«Il locale è ampio quindi ad esempio oggi e domani potremo accogliere i clienti e farli sedere e offrire il servizio, nei giorni dove è permesso solo l'asporto devono accontentarsi dei bicchieri di carta per la caffetteria ma vediamo che sono ben accetti in ogni caso. Oltre a dolci, salato e altri prodotti stiamo vendendo molta cioccolata, si capisce che è un periodo nel quale le persone hanno anche bisogno di coccolarsi e desidera ritrovare una parvenza di normalità, vediamo infatti le persone molto disorientate, incerte».

Vi capita di intervenire perché qualcuno magari non rispetta il distanziamento e le altre disposizioni?

«Succede che a volte, nei giorni di apertura, delle persone entrino magari in due senza mantenere la distanza. Subito ricordiamo le disposizioni. Ho chiesto al personale di essere più gentile e cortese del solito perché non è semplice ricordare ad un cliente che deve stare lontano dall'altro almeno un metro e le altre disposizioni ma si deve farlo. Stiamo comunque agendo in modo da mettere tutte le persone a proprio agio nel locale. Nelle disposizioni anti contagio poi è anche lasciata al titolare la facoltà di permettere ai clienti di utilizzare il bagno. Noi abbiamo deciso di permetterlo, ci sono tante persone che ce lo chiedono quasi implorando anche perché in centro, a causa della pandemia sono chiusi anche i bagni pubblici».

Luisa Morbiato

