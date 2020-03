CONSELVANO-SACCISICA

Case di riposo della Saccisica e Conselvano al momento Covid-free: finora infatti nessun caso di persona infetta da Coronavirus nelle cinque strutture assistenziali del territorio, che ospitano oltre 500 persone, per lo più di età avanzata. «Per ora non abbiamo nessuna persona ammalata di Coronavirus, ma stiamo facendo i tamponi a tutti gli operatori e agli ospiti sospetti», afferma il presidente del Centro Residenziale per anziani Umberto Primo (CRAUP) di Piove di Sacco Bruno Coccato, che nelle due strutture di via San Rocco e via Botta ospita oltre 220 persone. «Provvidenziale è stata la chiusura delle visite esterne ancora prima della emanazione dei decreti del presidente del consiglio Conte. Inizialmente - aggiunge Coccato - qualcuno aveva storto il naso per le misure restrittive adottate, mentre ritengo siano state provvidenziali. Ci auguriamo che l'esito dei tamponi che stiamo eseguendo siano negativi». Moderato ottimismo anche alla Galvan di Pontelongo, Ipab che già collabora con quella di Piove: «Ad oggi a seguito di monitoraggi con tamponi non risulta nessun contagio nè agli ospiti nè ai nostri operatori», afferma il presidente Paolo Lovato. «Posso confermare anch'io che l'adozione di limitazioni e interdizioni all'accesso dei parenti fin dal mese di febbraio ci ha tutelato dal baratro di contagio dal virus. Abbiamo verificato che i parenti dei nostri ospiti apprezzano le nostre misure di emergenza sanitaria adottate, tutta la cittadinanza ci sostiene e questo ci dà coraggio e fiducia in questa situazione critica per la nostra nazione».Proprio nella mattinata di ieri alla cancellata esterna della casa di riposo di Pontelongo è stato appeso un grande striscione con la parola Grazie e sui social la motivazione della scritta C'è vento stamattina. Davanti alla cancellata della casa di riposo Galvan due donne, vestite di tutto punto per il freddo, e con la mascherina anti contagio. Combattono contro il vento cercando di appendere un grande cartello. Il lavoro è costantemente interrotto, perché si fermano a salutare con grandi gesti. La loro mamma è nella struttura e vede le figlie e sorride. Spostandoci nel Conselvano alla casa di riposo Beggiato di Conselve la musica, per fortuna non cambia: «Non abbiamo nessun caso di ospite infetto e continuiamo ad effettuare tamponi su ospiti e personale, mantenendo per il bene di tutti, il blocco delle visite, che sono sostituite dalle videochiamate con i tablet di cui ci siamo dotati», racconta Lorenzo Biancato, presidente del Consiglio di amministrazione della Ipab con circa 120 letti. Soddisfazione anche dalla società Sereni Orizzonti di Udine, che nel territorio gestisce la Rsa di Bovolenta e quella di Conselve, anche in questo caso senza casi di persone infette da Coronavirus: «Le stringenti misure di prevenzione adottate da tempo in tutte le strutture del gruppo Sereni Orizzonti hanno finora evitato che si registrassero tra gli ospiti casi di positività al Coronavirus. Per salvaguardare l'equilibrio psico-fisico degli ospiti, gli operatori di Sereni Orizzonti nelle strutture padovane di Bovolenta e Conselve hanno contattato nei giorni scorsi tutti i familiari degli ospiti - in particolare di quelli allettati - al fine di poter programmare videochiamate via WhatsApp in determinate fasce orarie. Una soluzione che sta riscuotendo un grande successo tra i nonni, molti dei quali non sono abituati all'uso delle nuove tecnologie, ma che si vedono particolarmente sollevati dopo il contatto visivo a distanza con i parenti».

Nicola Benvenuti

