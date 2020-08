LA DECISIONE

CONSELVE A scuola tutti di mattina e senza necessità di fare lezione a distanza: nonostante il Covid e le limitazioni che impongono le regole in vigore per evitare il diffondersi della malattia, ci sono scuole superiori, come l'Istituto Enrico Mattei di Conselve, dove le attività riprenderanno regolarmente, con il consueto orario delle lezioni, sempre nel pieno rispetto della legge.

«Alla luce delle linee guida fornite dal Ministero, la scuola si è subito mossa per cercare di ridurre al minimo i disagi per gli studenti: grazie agli ampi spazi possiamo garantire che da settembre il plesso E. Mattei di Conselve partirà con la stessa scansione oraria di ogni anno», annuncia la professoressa Laura Sapienza, vice preside dell'istituto che ha la sede principale presso il Liceo Cattaneo di Monselice.

Nelle scorse settimane, insieme alla dirigente scolastica Milena Cosimo e al personale ausiliario in forza al Mattei, oltre ad alcuni docenti, si è svolto un gran lavoro che ha portato alla felice soluzione. Considerando che la scuola ha diverse uscite d'emergenza, si è pensato di utilizzarle, oltre ai consueti ingressi: facendo entrare due classi da ogni porta e facendo seguire loro percorsi diversi si riuscirà a garantire a tutti gli studenti l'ingresso a scuola alle 8 del mattino.

Certo, gli studenti dovranno impegnarsi a mantenere il distanziamento richiesto, la mascherina, prima di accedere in aula dovranno sanificarsi le mani e sarà obbligo delle famiglie accertarsi che abbiano una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C. «A Conselve dunque non è prevista la didattica a distanza: gli spazi nelle aule sono sufficienti per il numero di studenti che le compone», prosegue la vice preside Sapienza. «Infatti, in ogni aula, con i banchi che già abbiamo possono entrare 23 studenti e un insegnante, mantenendo un distanziamento superiore ad un metro. Inoltre, per quelle pochissime classi più numerose, abbiamo già provveduto a richiedere delle sedie con ribaltina o con tavolino incorporato in modo da guadagnare lo spazio per altri 2 o 3 studenti».

È già stato verificato che non sarà sacrificato alcun laboratorio: quelli già presenti nella scuola saranno utilizzati per le attività didattiche delle discipline che li caratterizzano, come ogni anno, con tutte le classi. «Stiamo cercando di organizzare l'orario di lezione, lasciando un intervallo di tempo utile per la sanificazione ogni qualvolta venga utilizzato da un'altra classe. Per fare questo sarà necessario che alla scuola venga concesso qualche collaboratore in più, ma siamo convinti che il Ministero ci aiuterà» aggiunge la professoressa Sapienza. La palestra poi sarà utilizzata per le attività di educazione fisica dagli insegnanti di scienze motorie che privilegeranno le attività all'aria aperta, visto che la scuola di Conselve puo' usufruire pure di un'ampia superficie scoperta.

«Possiamo percio' affermare con soddisfazione che al Mattei di Conselve non sarà necessario attivare la didattica a distanza né dividere le classi- conclude la vice preside - tutti i docenti ora hanno un valore aggiunto, perché durante il lockdown hanno appreso tecniche nuove sul digitale e sulle metodologie, che, adesso, saranno comunque parte integrante della didattica in presenza».

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA