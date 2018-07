«Abbiamo bisogno di taser e spray al peperoncino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ogni giorno abbiamo a che fare con persone che vivono ai margini e che per vari motivi possono reagire in maniera inaspettata. Siamo a diretto contatto fisico con loro, ma tra l'uso delle mani e quello di un'arma da fuoco c'è la possibilità di utilizzare altri strumenti di prevenzione. Che però noi della Polfer non abbiamo». A parlare è Michele Zinutti, responsabile del sindacato Fsp dell'ufficio della polizia ferroviaria di Padova. Ed è anche uno degli agenti feriti l'altro giorno da un romeno che era stato fermato dai poliziotti....