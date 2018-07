CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABANO TERMEIl limite di velocità tassativamente fissato a trenta chilometri l'ora in alcune zone della città termale, l'installazione di isole spartitraffico e dissuasori di sosta e nuovi percorsi pedonali. Il tutto per aumentare la sicurezza dei pedoni nelle aree più trafficate di Abano Terme. Sono le linee guida della recente disposizione emanata dal comando della Polizia locale. Un provvedimento che riguarda direttrici di transito sia nel centro cittadino che nelle frazioni. Il limite di velocità verrà introdotto in via Lungo Argine,...