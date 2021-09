Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ABANOIl dissenso, poi l'appello deciso all'amministrazione di ritirare la delibera e in subordine a tutti i consiglieri comunali affinché respingessero la proposta, infine Lidia Pege (Cittadini per il Cambiamento) ha votato no contro la maggioranza insieme alle opposizioni. La delibera, alla fine, è stata approvata. Tema del contendere, nel consiglio comunale dell'altra sera, la vendita di un'unità immobiliare di via Sansovino che è nella...