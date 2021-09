Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ABANOCostituisce la prima e più importante porta di ingresso alle Terme. Ma l'attuale aspetto della grande rotonda che smista i pullman turistici dalla bretella di collegamento con Corso Australia verso Abano e Montegrotto, non è certo dei più presentabili. L'erba è alta più di un metro e fagocita lentamente altre piante che in tempi migliori sarebbero state ornamentali. Anche il grande mappamondo in acciaio posto al centro della...