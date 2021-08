Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA/1PADOVA È titolare di un ambulatorio in centro a Padova ed è stato a lungo preside della scuola di formazione in Medicina generale della Regione Veneto. Il dottor Vincenzo Malatesta, 68 anni il mese prossimo, dal 30 settembre sarà ufficialmente in pensione.Dottore, ha già idea di quale collega prenderà in carico i suoi pazienti?«No, la mia assenza non è già coperta. Verrà messa a concorso e per ora è un punto...