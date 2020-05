LA NOVITÁ

PADOVA A settembre arrivano in città i monopattini elettrici in condivisione e il servizio potrebbe coinvolgere anche i comuni della cintura. «Oggi la giunta ha approvato l'atto d'indirizzo per il servizio sperimentale di monopattini elettrici in sharing ha annunciato il vicesindaco Arturo Lorenzoni - con questo atto prepariamo una manifestazione di interesse per portare nella nostra città questo servizio senza oneri per il Comune. Un servizio interessante, apprezzato anche da categorie di persone insospettabili fino a qualche mese fa. La visione su cui ci muoviamo è quella di una mobilità come servizio unico, integrato da diversi mezzi, dove i monopattini elettrici possono avere un ruolo importante, sicuro ed economico».

«Questi mezzi di trasporto saranno in sharing a flusso libero, con alcune zone di rispetto soprattutto in centro storico ha aggiunto Lorenzoni - prevediamo lotti da trecento a mille mezzi, con la possibilità anche di collaborare con i comuni contermini per allargare l'area coperta dal servizio. Realisticamente questi mezzi saranno a disposizione entro la fine dell'estate». Non solo monopattini, però. Lorenzoni da qualche mese sta lavorando per istituire anche un servizio di scooter elettrici in condivisione. Dovrebbe essere gestito da MiMoto, una start up tutta italiana che, tra altre cose, utilizza i mezzi della Askoll Group, la multinazionale specializzata in veicolo elettrici che ha la sua testa a Povolaro di Dueville, in provincia di Vicenza. Si tratta del primo servizio made in Italy di scooter sharing elettrico a flusso libero, già attivo a Milano, Torino e Genova.

Con un'app sarà possibile muoversi in totale libertà per raggiungere la destinazione che si desidera abbattendo i tempi di percorrenza. I caschi (con relativa cuffia igienica) e le batterie vengono messi a disposizione dal gestore. I costi applicati dove il servizio è già attivo sono abbastanza contenuti: 0.26 euro al minuto. Per un'ora si pagano, invece, 4.90 euro. Al giorno 19.90 euro. «Sì, l'idea è quella di attivare questo progetto entro la fine del 2020 ha spiegato il leader arancione lo scorso dicembre date le dimensioni della nostra città, si potrebbe pensare di coinvolgere anche i comuni della cintura. Noi faremo la nostra proposta, poi vedremo chi aderirà». «Stiamo anche pensando di utilizzare questi mezzi ha aggiunto per le consegne. Gli scooter elettrici, infatti, hanno due vantaggi. Da un lato non inquinano, dall'altro hanno un ingombro che non è paragonabile ai furgoncini e questo aiuta molto soprattutto in centro storico».

