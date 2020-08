GLI INTERVENTI

PADOVA Non c'è solo la cittadella dello sport allo stadio Euganeo ma c'è un progetto più ampio di piccole cittadelle delle attività di base che riguarda tutti i quartieri della città. Un lavoro che l'assessore Bonavina ha iniziato due anni fa con la progettazione di tredici interventi in altrettante tensostrutture cittadine. Ebbene in otto di queste i lavori sono finiti e a settembre saranno inaugurate. I cantieri le hanno innalzate al rango di vere e proprie palestre grazie a interventi che vanno dalla nuova pavimentazione, alla coibentazione totale, fino a nuovi spogliatoi e impianti termici.

GLI IMPIANTI

Sono stati sostituiti i palloni di copertura con materiali coibentati che garantiscono una riduzione dei consumi energetici. Ecco i siti: via Vlacovich, Nativitas, via Bettini, via Edrone (a disposizione del Valsugana Volley), Salboro, Vermigli (dove gioca la pallamano Cellini), Rogazionisti all'Arcella, la ex Olimpia al parco Brentella. Sono invece ancora fermi i lavori della nuova palestra privata in via Perosi. A carico del Comune, invece, è la costruzione del nuovo campo da calcio in sintetico a Torre. Tribuna pronta al Palaghiaccio, per potrà ospitare manifestazioni a livello internazionale.

LE INAUGURAZIONI

Uno degli interventi più importanti per la riqualificazione dell'intero quartiere dell'Arcella è quello dei padri Rogazionisti. Ne parla l'assessore nell'intervista qui a fianco, ma bisogna segnarsi la data: la palestra sarà operativa dal 30 settembre con inaugurazione il 30 novembre.

Anche la trasformazione della tensostruttura alla Nativitas è terminata. L'inaugurazione sarà il 5 e 6 settembre in contemporanea con la festa della parrocchia.

La tensostruttura di via Bettin a Pontevigodarzere completamente coibentata sarà inaugurata il 12 settembre, mentre l'impianto di via Vlacovich comprende: campo da calcio, piastra polivalente, palestra con servizi. La piastra polivalente è stata ampliata e la piattaforma coperta da una struttura costituita da archi in legno lamellare e da rivestimento con membrana in pvc. Il 3 settembre è prevista l'apertura. In via Edrone dove si allena il Valsugana volley sono praticamente terminati i lavori. Dall'1 settembre si potrà usare.

In via Vermigli dove gioca la pallamano Cellini la cui squadra femminile disputerà la serie A l'inaugurazione del nuovo campo di calcio in sintetico avverrà il 3 settembre. Nella struttura di via Schiavone invece stanno per cominciare i cantieri sui campi di calcio a 5 in sintetico. Il campo di Torre invece è finito e il primo settembre sarà inaugurato. L'investimento solo qui tocca i 450mila euro. Sarà illuminato a led.

A Salboro l'impianto sportivo comunale sarà costituito da una struttura con pavimentazione in pvc, adatta alle attività di pallacanestro, pallavolo, calcetto. Dotata di una tribuna con 200 posti a sedere (432 posti nel parterre senza palco). È stato tutta coibentato e vedrà nuovi spogliatoi. Intervento da 850mila euro, pronto a metà settembre. La ex Olimpia al Parco Brentella è stata trasformata da tensostruttura a palestra e sarà aperta da settembre.

Abbiano tenuto per ultimo il Colbachini che ha già subito un grande intervento di restauro. E ospiterà dal 28 al 30 di agosto i campionati italiani assoluti di atletica leggera. «Una grande soddisfazione» dice l'assessore.

