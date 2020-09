LA CRONACA

PONSO È bastato un attimo e quando la mamma si è girata la piccola Safiyya era già uscita. Cinque-sei metri separavano la piccola dalla porta di casa all'auto del nonno che stava uscendo in retromarcia dal vialetto per andare al mercato e a bere un caffè: pochi passi, ancora incerti ma veloci, e la bambina di soli sedici mesi si è trovata dietro la macchina.

Nonno Ahmed Bouchakour, 55 anni, non ha potuto fare nulla, la nipotina non l'ha vista e l'ha travolta, seppur a bassissima velocità. Un colpo in testa e poi sotto l'auto: Safiyya è morta sul colpo e le urla strazianti di mamma Rachida hanno squarciato il silenzio della campagna di Ponso in una delle ultime assolate e afose domeniche d'estate. La madre è stata portata in ospedale dopo un malore, il nonno è indagato per omicidio colposo.

IL FATTO

Sono da poco passate le 10 quando nonno Ahmed Bouchakour, il padre del neopapà Nour Eddine, si prepara per uscire di casa, in via Palazzi al civico 29. È domenica, non si lavora, nemmeno nei campi dove hanno trovato un'occupazione sia lui che il figlio come braccianti. Così Ahmed, come fa abbastanza abitualmente, lascia che la moglie e la nuora preparino il pranzo e se ne va al mercato e al bar. Tutto come sempre, non fosse per il fatto che la nipotina Safiyya, che ha iniziato a camminare un paio di mesi fa, ha ora imparato anche a correre. Curiosa del mondo e legata al nonno, lo insegue fin sul cortile. Nessuno se ne accorge perchè dalla porta di casa a dove è parcheggiata l'auto ci sono - sì e no - cinque o sei metri di distanza. Quando mamma Rachida si accorge che la sua piccola non è più in casa, il suocero ha già acceso l'auto e ingranato la retro, mentre la bambina è corsa dietro la macchina: pochi centimetri, un colpo secco e Safiyya finisce sotto lo pneumatico dopo una botta in testa che la uccide immediatamente. Tutto sotto gli occhi di Massimiliano, il vicino, che era uscito nel suo giardino proprio in quell'istante. «Non poteva vedere la bimba - racconta ancora molto provato - il nonno stava andando pianissimo, ma basta un colpetto per fare del male a una creatura così piccola. Pochi secondi dopo è arrivata la mamma e ha iniziato a urlare. Safiyya era già morta».

I SOCCORSI

Il nonno sentita la botta è uscito immediatamente dalla macchina e ha visto la nipotina sotto l'automobile. L'ha presa in braccio e l'ha portata sul divano dentro casa. Aveva una vistosa ferita alla testa e non reagiva.

È così scattato l'allarme. I vicini hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso che è atterrato nel campo al di là della strada. I soccorritori del Suem quando sono arrivati, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile qualsiasi manovra di rianimazione. Safiyya non respirava già più e il suo cuore aveva smesso di battere. Ancor prima dell'elisoccorso sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Este, che hanno dovuto allertare nuovamente il Suem per le condizioni di mamma Rachida che ha avuto un malore dopo aver visto morire la sua unica figlia, tanto amata e desiderata, che con la sua nascita, il 3 maggio dell'anno scorso, aveva completato la famiglia formata da lei e Nour Eddine, che vivono nella casetta di Ponso assieme ai genitori di lui. I militari hanno posto sotto sequestro la Volkswagen Passat nera. Il corpo della bimba è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il magistrato della Procura di Rovigo, che non ha ancora deciso se disporre l'autopsia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagare il nonno è un atto dovuto per permettere lo svolgimento delle indagini, anche se, da una prima ricostruzione, sembra chiaro che la morte della piccola sia frutto di un tragico incidente.

Marina Lucchin

