E' allarme sul rischio chiusura della Diabetologia Pediatrica dell'Azienda ospedaliera. Il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, annuncia un'interrogazione ad hoc all'assessore Manuela Lanzarin. «Il personale sanitario precario sta lavorando gratis da due mesi, in quanto non è ancora arrivato il previsto finanziamento da parte della Regione dice Lorenzoni -. Altro che comparto d'eccellenza».

Si tratta di tre psicologhe, una dietista e una sociologa rimaste senza contratto da fine dicembre. Identico problema si era già presentato l'anno scorso, poi risolto in extremis a fine gennaio ma quest'anno, anche a causa della pandemia, la situazione è arrivata ad una drammatica svolta. Lorenzoni raccoglie l'appello di Paolo Forti, presidente dell'associazione Giovani diabetici di Padova, che rappresenta centinaia di famiglie di tutta la provincia. L'ente sta pagando di tasca propria il personale, nella logica di una continuità assistenziale a favore dei minori. «Tale servizio non si può e non si deve interrompere aggiunge Lorenzoni Eppure, se nell'arco di breve tempo i vertici della sanità veneta non provvederanno a mettere in agenda il necessario contributo rischiamo davvero lo stop delle attività». L'equipe è formata da un medico assunto a tempo indeterminato, il resto del personale invece è precario. Elisa Fais

