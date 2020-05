LO SCENARIO

PADOVA La prima stima l'aveva fatta 20 giorni fa il sindaco Giordani: «Il Coronavirus rischia di farci perdere 30 milioni nel bilancio comunale». Ora a fare la conta dei danni è Confapi, Confederazione della media e piccola industria, con un numero ancor più da brividi: in tutta la provincia l'emergenza ha fatto bruciare alle imprese 377 milioni. La fase 2 si porta dietro, dunque, gli strascichi di un crollo pesantissimo. Secondo l'Istat nel primo trimestre dell'anno il Pil è calato del 4,7% rispetto al trimestre precedente. Il centro studi Fabbrica stima 1,9 miliardi sfumati in Veneto e, di questi, 377 nel territorio padovano. Un tracollo che ovviamente si ripercuote a livello occupazionale: persi in tutta la regione 50 mila posto di lavoro dipendente.

L'ALLARME

Il presidente di Confapi, Carlo Valerio, scuote la testa: «Non sono arrivate nemmeno le risorse promesse dal decreto Liquidità e le aziende rischiano di chiudere. Il decreto Aprile da 55 miliardi nel frattempo è diventato decreto maggio per l'accumularsi di ritardi, dovuti sia alle incertezze sul reperimento delle risorse sia per le differenti priorità all'interno della maggioranza. Ci risulta che le imprese svizzere e tedesche abbiano già ricevuto i primi aiuti. Il problema non è solo nelle regole stabilite dal governo per accedere al prestito di 25 mila euro ma dalla stessa burocrazia delle banche. Per le aziende la liquidità è come l'ossigeno: come attesta uno studio nazionale, il 20% rischia di chiudere».

LE CATEGORIE

Al grido d'allarme ieri si è aggiunto anche Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom: «La vera fase 2 comincerà solo quando tutti i negozi, tutti i bar e tutti i ristoranti potranno riaprire. La linea di demarcazione non può essere il codice Ateco, lo spartiacque deve essere solo la possibilità o meno di aprire in sicurezza. Per cui il governo ci dia subito le linee guida e già da lunedì io spero che i negozi possano riaprire. Si potrebbero prevedere figure assimilabili agli steward che potrebbero essere impiegati nelle zone dello shopping in città e nei centri della provincia».

Alza la voce anche la Cna col presidente Luca Montagnin: «Ci aspettiamo un decreto Maggio che metta soldi nelle tasche delle imprese. Oggi, anche chi è ripartito porta i segni delle settimane di chiusura». Otto imprese su dieci, intanto, hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro previsto per le partite Iva, soprattutto nel campo delle costruzioni.

Tra le categorie che si sono fatte sentire anche quella dei dentisti: «Emerge una realtà tale da far tremare i polsi - evidenzia il presidente di Andi Veneto Federico Zanetti , l'84% degli studi padovani ha chiuso entro il 14 marzo limitando l'attività alle sole emergenze mediche. E i guadagni sono a picco: il 47% denuncia una diminuzione tra il 90 e il 100%».

IL SOSTEGNO

Una mano tesa alle imprese padovane arriva dalla Camera di commercio, che ieri ha annunciato un sostegno di tre milioni per chi è in difficoltà. Il bando per l'accesso al credito da parte delle Pmi scadrà il 20 maggio. «Di fronte a questi scenari drammatici - spiega il presidente Antonio Santocono - vogliamo ridare ossigeno alle micro e piccole imprese con quest'ennesimo sforzo straordinario per favorire il credito. Non lasceremo mai sole le nostre imprese. L'intervento è realizzato in compartecipazione con i Confidi (consorzi di garanzia fidi): c'è l'obbligo di restituzione nella misura dell'85% dell'importo erogato in linea capitale, senza interessi, con scadenza a sette anni dall'erogazione. Le risorse massime che potranno essere assegnate sono pari al 35% del totale e non potranno essere inferiori a 50 mila euro. I dettagli sono stati pubblicati sul sito della Camera di commercio.

I CONTROLLI

Da lunedì sono al lavoro altre 32 mila imprese padovane (in tutto siamo a quota 100 mila) e nella stessa giornata il prefetto Franceschelli ha coordinato un tavolo tecnico per organizzare i controlli sul rispetto delle disposizioni di sicurezza. Presenti non solo i vertici delle forze dell'ordine ma anche vigili del fuoco, Spisal, Inail e Ispettorato del lavoro. «Dalle mascherine alle distanze da rispettare. Nessuno - è il monito del prefetto - deve pensare che ora inizi la festa». Intanto la Maschio Gaspardo di Campodarsego è stata selezionata tra le aziende parte del progetto pilota della Regione e in due giorni ha effettuato oltre 250 tamponi e test sierologici veloci sui dipendenti: tutti negativi.

