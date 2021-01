La crisi di governo preoccupa anche le imprese padovane per le possibili ripercussioni su provvedimenti cruciali per affrontare la crisi economica innescata dalla pandemia. Secondo Fabbrica Padova, centro studi Confapi, ballano circa 500 milioni destinati alla provincia di Padova col Decreto Ristori 5, mentre sono 12 mila i posti di lavoro a rischio. «La preoccupazione nelle imprese c'è, inutile negarlo. Prima o poi la crisi innescata dalla pandemia sarà messa alle spalle, ma devono essere create le condizioni perché l'economia possa ripartire. E perché possa succedere prima di tutto serve chiarezza e serve rispetto per il lavoro in generale, quindi sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. E questo passa per profonde e coraggiose riforme», afferma il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio. «In primis, è necessario un alleggerimento della pressione fiscale, perché noi continuiamo ad avere uno stato fortemente orientato all'assistenza, ma è impossibile sperare nelle riforme strutturali che servono se a regnare è l'instabilità. L'unico risultato della crisi di governo è quello di aggravare quel senso di incertezza che è il principale nemico degli investimenti. Non dimentichiamo che dalla gestione degli oltre 200 miliardi del Recovery Plan passano le prospettive di rilancio. La politica ha il dovere di dare priorità alla situazione delle imprese e dei lavoratori, più che ai posizionamenti e alle poltrone».

