A novant'anni truffato dal finto tecnico dell'acquedotto

CRIMINALITÀPADOVA «Io non apro mai a nessuno, ma questa volta mi sono fidato perché sembrava davvero un'emergenza. Per fortuna avevo solo duecento euro in casa». Non riesce a capacitarsi di essere stata raggirata l'ultima vittima dei professionisti delle truffe ad anziani, che in questi giorni prima di Natale stanno facendo colpi a raffica. A finire nel loro mirino, è un novantenne che porta benissimo la sua età: è indipendente, vive solo da quando è rimasto vedovo due anni fa e fino a ieri non ha mai avuto problemi di sorta. Abita in...