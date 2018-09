«A Motta la pista ciclabile provvisoria è pericolosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTEIl marciapiede trasformato in pista ciclabile a Motta, alle porte di Este, è una soluzione tampone in attesa del tracciato ciclo-pedonale vero e proprio. Questa la risposta del sindaco Roberta Gallana all'interrogazione presentata dalla lista di opposizione Civiche d'Este durante il consiglio comunale di mercoledì sera.«Speravamo che l'ordinanza con cui è stata istituita la pista ciclabile per un tratto di circa 350 metri, venisse ritirata afferma il consigliere Stefano Agujari Stoppa . Il tracciato, stretto e discontinuo, è...