LA TRAGEDIA

MONSELICE Ancora tre vite spezzate al Centro Servizi Anziani di via Garibaldi, a Monselice. Due ospiti sono stati uccisi dal coronavirus. Un terzo non ha probabilmente retto la pressione di questi giorni da incubo e si è tolto la vita. Il Covid-19, ancora una volta, ha avuto la meglio su persone fragili e indifese.

LE VITTIME

Massimo Andolfo, cittadino monselicense, era l'ospite più giovane della struttura, con i suoi 55 anni. Era arrivato al Centro nell'ottobre scorso, raggiungendo così la sua adorata mamma, ospite già da tempo della casa di riposo. Per lui, che necessitava di assistenza e sostegno adeguati per la patologia psichiatrica di cui soffriva, il Centro è apparso come un porto sicuro, tanto più che poteva garantirgli anche la presenza della madre. Nella struttura di via Garibaldi, il 55enne aveva infatti trovato le cure e il supporto che gli servivano: un nuovo equilibrio che gli permetteva di vivere più serenamente.

Purtroppo, però, Massimo soffriva anche di una patologia cardiaca. Quando nei giorni scorsi ha contratto il coronavirus, questo si è dimostrato particolarmente aggressivo per il suo fisico già provato dal suo disturbo. Il 55enne è quindi stato ricoverato al Covid Hospital di Schiavonia, dove ha provato a combattere con tutte le sue forze, sempre assistito dai medici. Nella giornata di ieri, però, si è infine arreso. La notizia del suo decesso ha sconvolto il personale del Centro, vista la giovane età.

Era decisamente più anziana ma non per questo meno benvoluta dagli altri ospiti e dai dipendenti della casa di riposo, la signora Gemma Ravarotto. Aveva 96 anni, capelli candidi come la neve e un sorriso aperto e sincero. Aveva perso già da anni il marito, ma la sua morte ha gettato nello sconforto i figli Roberto e Maurizio Mareghello.

GESTO ESTREMO

Aveva invece 87 anni l'ospite che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha deciso di farla finita, schiacciato dal peso della situazione. Alle 2.40 di notte una guardia giurata, che stava transitando in via Garibaldi, ha notato una sagoma distesa a terra. Subito si è avvicinato per prestare soccorso, ma l'anziano, che si era gettato da una finestra del secondo piano della struttura, era già spirato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monselice, per i rilievi del caso, ma l'autorità giudiziaria ha già disposto la restituzione del corpo ai familiari.

I tre nuovi lutti hanno comprensibilmente portato grande commozione e sconforto al Centro Servizi Anziani, dove il personale, coordinato dal commissario straordinario Francesco Lunghi, lavora per non far mancare cure e sostegno agli ospiti. Al momento la situazione è la seguente: sono purtroppo deceduti per coronavirus sette ospiti, ai quali si aggiunge, seppur indirettamente, l'87enne suicida. Restano così 73 ospiti positivi al tampone e 9 sono tuttora ricoverati in ospedale. Positivi anche 19 operatori, mentre altri 31 ospiti sono in attesa di ripetere l'esame, dato che il primo al quale sono stati sottoposti ha dato un risultato dubbio: o sono all'inizio della sintomatologia, o sono già in via di guarigione. Agli ospiti con sintomi ancora confinati all'interno della struttura, nella cosiddetta area rossa ricavata dagli operatori, vengono da alcuni giorni somministrati dei trattamenti medici, sotto l'attento controllo dei dottori Francesco Lunghi, Giorgio Brigato e Davide Strada. Secondo il dottor Lunghi, già dalla prossima settimana potrebbero esserci importanti miglioramenti: alcuni ospiti potrebbero negativizzarsi e altri potrebbero veder finalmente scomparire la propria sintomatologia.

Camilla Bovo

