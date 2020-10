A mancarle più di tutto, nei mesi in cui la scuolaè rimasta chiusa, era la voce dei ragazzi. E adesso che la curva dei contagi sale, cerca comunque di dare una parola di conforto agli alunni. Patrizia Benatello, 55 anni, è collaboratrice scolastica nella scuola media di Lozzo.

Come sta vivendo questa seconda ondata?

«Il meglio possibile, facendo rispettare ai ragazzi le regole fondamentali: distanziamento, mascherina, igienizzazione. Si comportano bene».

Come è cambiato il suo lavoro?

«Il carico si è intensificato perché alle consuete pulizie si è aggiunta l'igienizzazione degli ambienti. Sotto il profilo umano manca quella vicinanza con i ragazzi: per loro siamo quasi persone di famiglia. Se prima un mal di pancia da verifica passava chiacchierando un po', con l'emergenza Covid stiamo molto più all'erta per individuare eventuali sintomi. Per il resto cerchiamo di trasmettere un senso di normalità».

Teme il contagio a scuola?

«Un po' di timore c'è, soprattutto restando in segreteria, dove c'è un certo via vai. Ma adottiamo tutte le precauzioni. Io cerco di accantonare la paura, le sette ore di lavoro diventano pesanti se si pensa sempre al virus».

E se si tornasse alla didattica a distanza?

«La cosa mi spaventerebbe perché vorrebbe dire che i contagi sono aumentati molto. Mi è mancata la voce dei ragazzi. E anche quando è finito il lockdown incontrarli in paese non era la stessa cosa, a scuola c'è un legame in più».

Maria Elena Pattaro

