Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOPADOVA Prenotazioni aperte per altri 7.500 appuntamenti vaccinali dal 5 al 18 luglio nel padovano. Lo ha annunciato ieri pomeriggio l'Ulss 6 Euganea, pubblicando un avviso sui social network. Gli slot si aggiungono ai 6.400 ancora prenotabili in Fiera a Padova, con appuntamenti fino al 7 luglio. Si tratta, dunque di 13.900 posti per la somministrazione delle prime dosi. Per prenotare l'appuntamento vaccinale, come sempre, è...