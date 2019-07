CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A CHIESANUOVAMINORENNE TROVATOCON LA DROGAÉ incappato in un controllo dei carabinieri del Norm dalle parti di Chiesanuova. I militari gli hanno sequestrato 5 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. Il ragazzo ha dichiarato che lo stupefacente era per uso personale ma gli uomini dell'Arma non gli hanno creduto. Nei guai è finito un diciassettenne residente in città che ha rimediato una denuncia a piede libero alla Procura del Tribunale dei Minori.SUL LUNGARGINEMAGREBINO NEI GUAIPER RICETTAZIONEÉ stato controllato dagli agenti delle Volanti...