(n.b.) Aumentano i casi di ospiti positivi al Coronavirus alla Casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta: ora sono 42, mentre 20 sono risultati negativi e 7 quelli per i quali si è in attesa dei risultati dei tamponi che sono stati eseguiti, mentre per quanto riguarda il personale sembra che i positivi siano sempre quattro, come già comunicato qualche giorno fa. La direzione della struttura sanitaria provvede, come in tutte le case di riposo, a tenere i rapporti con i parenti degli ospiti attraverso videochiamate, ma tra gli operatori socio-sanitari, costretti a turni supplementari per assicurare gli standard previsti, vi è molta preoccupazione anche per quanto riguarda la fornitura di dispositivi di protezione, che in questa fase di emergenza dovrebbero essere maggiori. Martedì intanto il sindaco di Bovolenta Anna Pittarello ha ricevuto la telefonata del vescovo don Claudio Cipolla, che ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà alla comunità alla luce delle vicende della Casa di Riposo. Sereni Orizzonti gestisce pure una Rsa all'interno dell'ospedale di Conselve, dove sono stati eseguiti i test rapidi su ospiti e personale, come annunciato dallo stesso Direttore Genarale dell' Ulss 6 Euganea Scibetta: 4 casi sospetti su 54 degenti e 3 sui circa 40 dipendenti; per questi sono previsti gli approfondimenti di verifica con i tamponi, che saranno eseguiti in questi giorni.

