A 2 anni soffocato da un chicco d'uva

IL RITORNO A CASAGAZZO Immaginavano un viaggio di mille chilometri portando a casa, a Gazzo, tutti i bei ricordi di due settimane di vacanza. E' diventato, purtroppo, il viaggio del profondo dolore e dello strazio per una tragedia che si è consumata in pochi istanti, davanti ai loro occhi. Sono rientrati alle tre di ieri pomeriggio i genitori di Nicolò Meggiolaro, morto soffocato a due anni e mezzo. Venerdì erano in ferie in Puglia, a Leporano, paese d'origine della mamma Stefania, quando il piccolo ha inavvertitamente messo in bocca un...