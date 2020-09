0IL PROBLEMA

PADOVA Qualcuno ha fatto scrivere che era indispensabile al lavoro. Un altro ha mandato il certificato medico, il terzo che era in vacanza. È così che in Comune è scattata la caccia a presidenti di seggio e scrutatori. Molto probabilmente il fatto di stare a contatto con tante persone che arriveranno nella stanza di voto ha fatto riflettere anche coloro che avrebbero incassato volentieri 187 euro (i presidenti) e 145 (gli scrutatori). Fattostà che siamo già alla quarta ondata di rinunce. Per un totale di oltre 50 presidenti di seggio e 140 scrutatori.

Entrambe le figure sono inserite in appositi albi e non è che di solito dicano tutti di sì, ma questa volta, almeno, le rinunce sono nettamente superiori. E il Comune invia alla Corte d'Appello di Venezia sia la situazione che la richiesta di sostituti in modo che la Corte possa fare le sostituzioni.

LE RINUNCE

Il territorio comunale è suddiviso in sezioni elettorali. Per ogni sezione è costituito un seggio ordinario, cioè la sede dove vengono svolte le operazioni di voto. Per i degenti in luoghi di cura, i ricoverati in strutture ospedaliere e per i detenuti aventi diritto al voto vengono costituiti seggi speciali. In ognuno dei 206 seggi cittadini (più i 12 speciali) ci sono anche un segretario scelto di fiducia dal presidente e quattro scrutatori. In totale circa 850 questi ultimi, 140 dei quali finora hanno declinato la chiamata. Il Comune sta provvedendo a notificare la nomina ad altri. Per i presidenti invece la Corte d'Appello chiuderà le sostituzioni oggi alle 12. Poi sarà ancora la macchina comunale a dover provvedere.

Dal 2015 in Comune viene data precedenza agli studenti, ai disoccupati, ai precari, ai cassaintegrati e agli esodati già iscritti all'Albo degli scrutatori, i quali in questi giorni hanno potuto compilare un'autocertificazione dichiarando così la prossima condizione di «difficoltà economica».

Attualmente all'Albo degli scrutatori di Padova, a cui i cittadini possono registrarsi nel mese di novembre, sono iscritte circa 4.800 persone. Ma la circostanza che questa volta siano stati alzati i compensi non ha attecchito.

CAMBIO SEGGI

Se pensiamo che i seggi fra città e provincia sono 888, la spesa per le elezioni è di oltre 800 mila euro di cui 198mila solo per la città. A questi si aggiungono i costi delle forze dell'ordine. A Padova mediamente due agenti in ogni scuola o edificio sede del voto. Che salgono a tre nei plessi più grandi. In totale altre 500 persone.

In questi giorni l'Ufficio elettorale del Comune ha già inviato nelle case dei padovani la notifica del cambio di sede per gli elettori che solitamente votavano alla Camillo De Lellis (Falconetto via Dorighello), Mameli (Pascoli via Galileo), Manin (Istituto Valle via Cavallotti) e Arcobaleno (casa S. Leonardo via dei Colli 108). Sono le quattro scuole che non chiuderanno, mentre le altre 49 elementari, 11 medie e 5 licei lasceranno a casa 11.893 studenti su 32.262.

Per le tessere elettorali smarrite o deteriorate l'ufficio elettorale in piazza Capitaniato viene aperto al pubblico con orario straordinario: oggi e domani dalle 8.15 alle 18; domenica dalle 7 alle 23; lunedì dalle 7 alle 15.

