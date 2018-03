Uomo al lavoro, donna pure Così è finito un pregiudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ILSONDAGGIOPoco meno di una settimana fa, c'è stata la celebrazione dell'8 marzo: come ogni anno, la Giornata Mondiale della Donna ha visto la consueta mole di eventi e articoli dedicati. Al netto dell'entusiasmo suscitato dalla ricorrenza, ci chiediamo: permangono ancora dei pregiudizi sul ruolo sociale della donna? Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nordest, sembra si stiano ritraendo, almeno per quanto riguarda le ambizioni professionali. Oggi, infatti, il 23% degli intervistati da Demos per Il Gazzettino è moltissimo o molto d'accordo...