«Una richiesta di democrazia più efficiente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Più che il desiderio di essere guidati da un uomo forte', in questo sondaggio emerge soprattutto una richiesta di democrazia efficiente». Stefano Allievi, sociologo e docente all'Università di Padova, non ha dubbi sul vero senso delle risposte degli intervistati. «Non credo aggiunge che il Nordest sia costituito per il 70 per cento da persone autorevoli e che credano nell'accentramento di poteri in un'unica persona. Sono convinto, invece, che abbiano bisogno di risposte concrete e di decisionismo senza ostacoli burocratici».La...