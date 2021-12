Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È una bomba, un dato sbalorditivo, in controtendenza: da una parte il 94% di Fratelli d'Italia, partito che ha sempre sostenuto lo Stato, che dice di essere favorevole all'autonomia, dall'altra il 42% del Pd che se si è sempre dichiarato autonomista, nella realtà non è un alleato. Così il costituzionalista Mario Bertolissi inquadra il sostegno all'autonomia.Una continuità indiscutibile sul gradimento.«L'arco di tempo preso in...