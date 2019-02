«Un dibattito che divide le coscienze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il tema continua a dividere il Nordest, senza evidenziare nel corso dell'ultimo decennio grandi variazioni. Chi vuole rivedere la 194 per limitare i casi in cui l'aborto è lecito, infatti, rimane stabile. E, del resto, non sembra facile indagare ed arrivare ad una verità assoluta. «Perché la discussione non tocca solo e sempre la sfera religiosa, ma anche quella etico- scientifica che affonda le proprie radici nel V secolo a.C., al tempo di Ippocrate e agli albori della scienza medica». Parola di Fabio Zampieri, Professore Associato di...