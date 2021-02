«Il terrorismo è un fenomeno globale - dice Hamad Mahamed, imam della comunità di Venezia e provincia -. C'è quello cristiano, come ha fatto Brenton Tarrant, un australiano che ha ucciso 49 musulmani e ne ha feriti dozzine, mentre celebravano la preghiera del venerdì in due moschee in Nuova Zelanda (2019); il buddista, come viene esercitato dal governo del Myanmar con i musulmani Rohingya e in altri luoghi nel mondo. Crediamo che sia un termine politico, e ogni nazione lo interpreta secondo la propria esigenza. Non possiamo prevedere cosa accadrà in futuro, perché è la politica a decidere, non la religione. Il mondo intero è attualmente impegnato contro il Covid-19».

Qual è la migliore soluzione per affrontare la violenza?

«Come musulmani, il Corano ci ha insegnato a dialogare con gli altri (Sura 16, versetto 125: Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella maniera migliore). È un dialogo basato sul rispetto reciproco, non sul razzismo o superiorità di una razza, ma con tutte le altre religioni e culture. È necessario lodare l'iniziativa di Papa Francesco con lo sceicco di Al-Azhar, nell'azione del febbraio 2019, nota come il Documento della Fratellanza di Abu Dhabi: ci auguriamo che diventi realtà».

Qual è la sua visione dell'islam?

«È una religione universale, che porta valori morali e fornisce soluzioni a tutti i problemi, personali o globali. Sarà una porta per comprendere non solo l'Oriente, piuttosto l'Africa settentrionale e occidentale. L' Occidente dovrebbe leggere l'islam dalle sue fonti, e non prendere un'immagine distorta dai media, o da coloro che affermano di rappresentarlo come gruppi terroristici, che hanno una relazione con regimi politici».

