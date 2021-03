«Beato il conservatorismo, se questo è in grado di commisurarsi con l'innovazione» evidenzia Ulderico Bernardi, scrittore, saggista, a lungo professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'università Ca' Foscari di Venezia. Nel pensiero dello studioso il patrimonio dell'innovazione è rappresentato dal valore dell'esportazione veneta.

Qual è la chiave del Veneto?

«C'è un largo consenso, una capacità di tenuta della comunità, che è un ottimo segno di continuità, perché la coesione sociale indica un fatto produttivo. Abbiamo una tradizione fisica ereditata dai nostri padri, ed è sinonimo di innovazione, perché riesce a esprimere il patrimonio accumulato attraverso i secoli. La protagonista è la terra, ricca di potenzialità ha bisogno di essere restituita al suo vero valore, quello in cui tutte le classi sociali si riconoscono».

La leadership di Zaia è sempre ben voluta.

«Si è speso interamente in favore dei veneti. Incarna l'uomo veneto con i suoi valori, il lavoro, la capacità, tutela e solidarietà, il soccorso necessario in un momento difficile. La gente semplice, le donne di casa, gli uomini che lavorano dalla mattina alla sera: una fede che non va persa, testimoniata dalla diffusione capillare nelle piccole e grandi comunità locali, nelle parrocchie, da quanto ha fatto la presenza di volontariato e associazionismo, che incarna la volontà di tenere insieme una società».

I suoi valori di forza?

«La difesa della sua famiglia. Il Veneto ha fatto un grande passo avanti con l'arrivo degli stranieri. Integrazione significa che migliaia di persone possono diventare degli ottimi lavoratori, e casa, scuola, salute: tutto questo va soddisfatto per la grandezza del Veneto».

Filomena Spolaor

