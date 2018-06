«Storicamente è la regione della protesta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sempre più favorevole alla chiusura delle frontiere e a respingere i profughi addirittura in mare. Questo il Nordest degli ultimi due anni. «Rimane comunque una crescita non significativa sottolinea Stefano Allievi sociologo, docente a Padova soprattutto pensando alle più recenti campagne mediatiche e al nuovo governo. Sebbene non si tratti della maggioranza, colpisce il fatto che una parte degli intervistati non riesca a vedere una soluzione sul fronte dell'immigrazione».Un percorso di integrazione che, stando ai dati, sembra sia meno...