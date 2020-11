IL SONDAGGIO

I mille sport del Nordest: chi si aspettava che il calcio dominasse la graduatoria degli sport più amati in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento troverà diverse sorprese nei dati raccolti da Demos per Il Gazzettino. Secondo le analisi pubblicate all'interno dell'Osservatorio sul Nord Est, il calcio è effettivamente lo sport più amato, ma la percentuale di intervistati nordestini che lo preferisce al di sopra di ogni altra disciplina si ferma al 19%. A seguire, una lista infinita di amori: dagli sport podistici, come corsa, marcia, camminata (11%) al ciclismo (10%), dagli sport acquatici (8%) al tennis (5%); dalla pallavolo (4%) al mondo dei motori (3%), fino ad arrivare al basket (3%). A questi, aggiungiamo una miriade di discipline che non arrivano al 3% ma che considerate complessivamente raggiungono il 15%. Ma come si caratterizzano le diverse passioni sportive? Vediamo le prime cinque per numero di interessati.

«I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli» (Roberto Baggio). Coloro che preferiscono il calcio sono in misura maggiore uomini (30%) piuttosto che donne (9%), mentre dal punto di vista anagrafico osserviamo una presenza superiore alla media di giovani tra i 25 e i 34 anni (25%) e persone di età centrale (35-44 anni, 24%). Professionalmente, poi, vediamo che sono in misura maggiore i disoccupati (24%) a prediligere il calcio.

«La maratona è una bella sfida con sé stessi prima che con gli altri» (Stefano Baldini). Gli sport podistici tendono a crescere tra le persone adulte (55-64 anni, 16%), oltre che tra gli imprenditori (18%) e tra le casalinghe (20%).

«Quando uno stacca tutti dalla ruota è uno spettacolo, è questo l'aspetto più bello del ciclismo» (Marco Pantani). Il ciclismo sembra una passione seguita soprattutto dagli anziani con oltre 65 anni (15%), mentre dal punto di vista socioprofessionale sono disoccupati e pensionati (entrambi 14%) a distinguersi come settori maggiormente attratti dalle due ruote.

«Siamo fatti per il 90% di acqua e l'acqua per me è aria, l'ultimo respiro e comincio a nuotare immerso in un solo pensiero, il mio stile è libero come il mio sogno» (Luca Dotto). Gli sport acquatici tendono ad essere maggiormente apprezzati dai giovani con meno di 25 anni (12%) e dalle persone di età centrale (35-44 anni, 13%). Guardando alla professione, coerentemente, troviamo una percentuale superiore alla media di studenti (16%).

NUOTO E TENNIS PER I GIOVANI

«È uno sport crudele. Ti trascina per cinque lunghi set in una finale e poi ti lascia sconfitto» (Roger Federer). Il tennis sembra essere amato soprattutto dai giovani con meno di 25 anni (10%) e dagli adulti tra i 45 e i 54 anni (9%), mentre considerando le professioni osserviamo una presenza superiore alla media di imprenditori (12%) e liberi professionisti (13%).

«Ad ogni periodo di attività deve seguirne uno di riposo» (Mao Tse Tung). In conclusione, guardiamo agli indifferenti a ogni sport: lo è il 18% dei nordestini, ma la quota tende a crescere tra over-65 (32%), pensionati e casalinghe (entrambi 29%).

Natascia Porcellato

