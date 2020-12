Se Giovanni Paolo II aveva una straordinaria capacità istrionica di comunicare, soprattutto in televisione, Benedetto XVI per stile, carattere, età, ha gestito una comunicazione asciutta e sobria; mentre Papa Francesco è un uomo che comunica in modo libero dalla retorica curiale. «In lui - dice Giovanni Vio, docente di storia del cristianesimo contemporaneo all'università Ca' Foscari di Venezia - si vede l'impronta della fraternità e paternità».

Tuttavia la fiducia nel Papa è calata

«Il 2020 disegna una curva discendente non enorme, ma scesa al 71%. Il calo è dovuto al fatto che con il passare degli anni, la spinta riformatrice che caratterizza questo pontificato è percepita come meno innovatrice: non si è esaurita, ma risulta meno brillante. La fiducia rimane alta sia per gli assidui che per i saltuari, ma si è quasi dimezzata quella dei non praticanti: attendono risultati che il programma innovatore di questo papa aveva fatto sperare. Si è ridotta a metà anche la fede nella fascia giovanile, per cui gli entusiasmi e le delusioni rispetto alla pratica religiosa sono repentini ad affermarsi».

Qual è la spinta innovatrice? «L' esercizio del ministero della chiesa non è più schiacciato sulla figura del Papa, ma si fa accompagnare dalla consultazione del collegio cardinalizio e dagli episcopati delle diverse parti del pianeta. Papa Francesco sta facendo molto anche per risanare gli scandali finanziari dei precedenti pontificati, spinge verso una chiesa povera».

C'è una maggiore attenzione ai problemi sociali nel mondo?

«Ai marginali, a coloro che soffrono senza discriminarli. Siano migranti, poveri di diversi paesi, dal punto di vista culturale e verso tutte le forme di esclusione».

