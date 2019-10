«Spettacolo abbinato alla qualità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«C'era un tempo in cui il cinema era sinonimo di tempo libero'. Oggi, invece, il grande schermo è una scelta, rappresenta dunque una volontà precisa e non è certo frutto di un'adesione casuale. Per questo il sondaggio, con i dati che mostrano un crescente interesse per le sale cinematografiche, diventa una proiezione ancora più incoraggiante». È la prima considerazione di Roberto Ellero, critico e saggista cinematografico. Una vita, quella di Ellero, dedicata ad esplorare le infinite storie proiettate sulla maestosa tela bianca negli...