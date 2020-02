«C'è un Nordest in evoluzione in questo sondaggio. Sta prendendo forma una nuova mappatura delle priorità. E a far rilevare i confini sempre più estesi e marcati sono i temi della qualità della vita. Ma non di quella individuale, bensì della comunità». Per Stefano Micelli, Professore di International Management a Ca' Foscari, è questa l'istantanea più suggestiva che emerge attraverso i dati.

Il lavoro è sempre la prima voce in agenda?

«Vero. Ma negli ultimi anni questa preoccupazione si è più che dimezzata stando ai dati storici. Mentre a salire in modo significativo è l'angoscia per la salute del pianeta. Proprio così. Veneti, friulani e trentini, in quattro anni, hanno posto sul podio dei problemi da risolvere il deterioramento ambientale. Ed è in terza posizione, dopo tasse e lavoro. Si tratta di una vera rivoluzione. Perché fino al 2013 era praticamente il fanalino di coda della graduatoria».

I risultati colpiscono.

«Sì, poiché non riflettono le immagini e le parole utilizzate da molti media per raccontare il Nordest. Non si coglie in questo sondaggio, ad esempio, l'angoscia dei cittadini per l'immigrazione, né per la criminalità; mentre, ripeto, è il bene comune che preoccupa e si svela anche nel quarto punto della graduatoria che coinvolge la qualità dei servizi sociali e sanitari».

I giovani sono i più interessati all'ambiente?

«È il frutto di un percorso di educazione ambientale. Le nuove generazioni sono meno disposte a scendere a compromessi. Stiamo parlando di un futuro in cui i consumatori e i lavoratori saranno sempre più attenti ad un'offerta ecosostenibile. E il mercato occupazionale dovrà tenerne conto».

