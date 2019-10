«Sono queste le colonne della società»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il sondaggio racconta un Nordest più che solidale. E la sensibilità cresce. Negli ultimi 16 anni, infatti, la partecipazione attiva in associazioni di volontariato è praticamente raddoppiata. Un dato che colpisce tutti e, soprattutto, chi opera da oltre 20 anni in questo settore. Roberto Stevanato, Presidente del Centro Studi Storici di Mestre, accoglie con entusiasmo i risultati della rilevazione. E lancia un appello: «considerato l'interesse per il volontariato, i media locali dovrebbero dedicare più spazio ai veri amministratori della...