Solo i giovani sognano il lavoro autonomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOL'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino indaga oggi intorno al tema del lavoro. Secondo i dati analizzati da Demos, il 39% degli intervistati, quando pensa ad un impiego per sé o per i propri figli, sceglie di essere in proprio o un libero professionista. Il 38%, invece, guarda a un'attività alle dipendenze di un'azienda privata e il 23% auspica un posto pubblico. Guardando alla serie storica, possiamo osservare come sono mutati gli atteggiamenti dei nordestini in diciotto anni. Nel 2000, la maggioranza assoluta (55%) sognava...