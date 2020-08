IL SONDAGGIO

Controlliamo e-mail e chattiamo con amici e colleghi; aggiorniamo status e postiamo stories sui nostri social network; scattiamo foto e selfie e arriviamo a destinazione grazie a navigatori; ci teniamo in forma con App dedicate e con altre ancora selezioniamo il nostro sottofondo musicale preferito: l'ultima cosa che ci viene in mente di fare, con lo smartphone, è proprio telefonare, e a maggior ragione da quando, dopo il lock-down legato alla pandemia da Covid-19, le chiamate sono state soppiantate dalle video-chiamate.

Ma quanto è diffuso oggi questo strumento in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento? Secondo i dati raccolti da Demos per il Gazzettino, il 78% dei nordestini ne possiede uno, mentre il 2% pensa di comprarlo a breve. Coloro che, oltre a non possederne uno, non intendono neanche acquistarlo, secondo le analisi dell'Osservatorio sul Nordest sono il 19%: quasi un intervistato su cinque, dunque, oppone una netta contrarietà all'idea di avere uno smartphone.

Come varia il possesso di smartphone nei diversi settori sociali? Consideriamo innanzitutto il fattore anagrafico. Tra gli under-25, il possesso di questi device (strumenti) raggiunge l'89%, ma è tra le persone di età compresa tra i 25 e i 44 anni che la diffusione è pressoché totale (98-99%). Tra coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni, il possesso raggiunge il 93%, mentre tra gli adulti (55-64 anni) il valore si attesta intorno all'84%. Fin qui, dunque, la diffusione di questi apparecchi sembra ampia e piuttosto consolidata. È tra gli anziani con oltre 65 anni, però, che si apre una vera e propria frattura: tra di loro, infatti, è il 41% a dichiarare di possederne uno (e la maggioranza assoluta 52 per cento - afferma di non volerlo proprio acquistare).

LE CATEGORIE

Se analizziamo l'influenza del titolo di studio, possiamo vedere come la diffusione di questi device cresca al crescere degli anni di istruzione. Tra chi è in possesso di un basso livello di istruzione, infatti, il tasso di possesso di smartphone si ferma al 29% (e il 61% dichiara che non intende averlo neanche in futuro), mentre raggiunge l'81% tra chi è ha conseguito la licenza media e supera il 94% tra chi dispone di un diploma o una laurea.

Considerando la categoria socio-professionale, infine, possiamo apprezzare ulteriori distinguo. La quasi totalità degli impiegati (98%) ha uno smartphone, e una quota del tutto identica è osservabile anche tra i liberi professionisti. Poco lontano (92%) si ferma il tasso di possesso che abbiamo rilevato tra operai e disoccupati, mentre un paio di punti percentuali in meno (90%) è quello rivelato dagli studenti. Tra gli imprenditori e i lavoratori autonomi, invece, è l'81% a disporre di questo device. Le categorie che più si allontanano, in negativo, dalla media dell'area, sono quelle delle casalinghe (69%) e, in misura ancora più marcata, dei pensionati (52%); tra di loro, inoltre, le percentuali di coloro che non intendono avere uno smartphone neanche in futuro raggiungono rispettivamente il 30 e 43%.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

