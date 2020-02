IL SONDAGGIO

«Le persone in auto corrono troppo: bisogna inasprire le multe e aumentare i controlli»: con questa affermazione sono (moltissimo o molto) d'accordo poco meno di 8 nordestini su 10. Guardando ai dati elaborati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est, dunque, sembra emergere un'ampia e trasversale richiesta di sicurezza sulle strade. La percentuale, infatti, non scende in nessun caso sotto la soglia della maggioranza assoluta. Tuttavia, appaiono dei settori più sensibili di altri. Lo sono più le donne (85%) degli uomini (70%). Lo sono di più i giovani (79%) e gli anziani (89%) delle persone di età centrale (72-75%). Lo sono di più coloro che hanno un livello di istruzione basso (91%) o medio (83%) di quanti sono in possesso di un diploma o una laurea (69%). Lo sono di più casalinghe (93%) e pensionati (86%), operai e studenti (entrambi 80%) rispetto a impiegati (68%) e disoccupati (76%), liberi professionisti (60%) e imprenditori (51%).

GIRO DI VITE

Date queste premesse, sembra scontato che il favore verso l'ipotesi di inasprire le multe per chi utilizza lo smartphone alla guida sia largo. E infatti il 75% dei nordestini pensa che aumentare la sanzione fino a 1.700 euro e ipotizzare la sospensione della patente fino a tre mesi siano misure finalizzate a dissuadere quel comportamento, mentre il 22% le giudica solo un modo per fare cassa.

I PIÙ ODIATI

Per autovelox e t-red però l'atteggiamento appare rovesciato: la maggioranza (56%) li giudica dei meri espedienti per fare cassa, mentre il 42% ritiene che la loro funzione sia far rispettare limiti di velocità e semafori rossi. In questo caso, dunque, più della necessità di aumentare la sicurezza sulle strade, può la rabbia verso questi strumenti, vissuti come vessazioni economiche.

Giudicano autovelox e t-red degli strumenti necessari a far rispettare limiti di velocità e semafori soprattutto le donne e le persone in possesso di un basso livello di istruzione (entrambi 47%), mentre dal punto di vista anagrafico si osserva una presenza superiore alla media di giovani con meno di 25 anni (47%) e anziani con oltre 65 anni (51%). Coerentemente con i tratti appena evidenziati, a sostenere la funzione di presidio del codice della strada di autovelox e t-red sono in misura maggiore le casalinghe (49%) e gli studenti (47%), i pensionati (47%) e i disoccupati (46%).

La maggioranza dei nordestini, dunque, vive male la presenza di autovelox e t-red e li giudica solo un modo di far cassa degli enti locali. Questa sensazione tende ad aumentare soprattutto tra gli uomini (62%), oltre che tra le persone tra i 25 e i 44 anni (62-69%) e coloro che sono in possesso di un diploma o una laurea (61%). Professionalmente, invece, questa opinione riunisce operai (65%) e imprenditori (72%), liberi professionisti (60%) e impiegati (61%). E inasprire i controlli? Aumentare le multe? Sorge il dubbio che, a correre troppo, e con nessuna attenuante concessa, siano solo gli altri, di fronte a casa mia. E che ognuno, invece, corra troppo, ma con mille giustificazioni valide, di fronte a case di altri.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA