«È un Nordest che stupisce quello raccontato nel sondaggio. Un'immagine inaspettata che dovrebbe portare ad una profonda riflessione il mondo imprenditoriale del territorio, pensando a nuovi modelli organizzativi. Perché lo smart working piace. E piace molto. Così, almeno, la pensa il 72 per cento degli intervistati». Una proiezione entusiasmante per Stefano Micelli, Professore di International Management a Ca' Foscari, che aggiunge: «questa sorprendente passione del Nordest fa trasparire una positiva accelerazione nel rapporto con la tecnologia».

Può trattarsi di uno slancio temporaneo, conseguenza dell'emergenza?

«Io credo che questo nuovo approccio sia l'espressione di un radicato desiderio, fino ad ora evidentemente solo latente, di bilanciare in modo più adeguato la vita domestica con quella lavorativa. In effetti, la percentuale di coloro che sarebbero disposti ad optare per lo smart working per tutta la settimana, rappresenta un terzo degli intervistati».

Alcune fasi del ciclo produttivo nel settore manifatturiero, però, non possono essere smart. I lavoratori in fabbrica sono indispensabili.

«E infatti, in questi casi, si tratta di predisporre immediatamente un protocollo di sicurezza per far rientrare in azienda tutti i lavoratori. Impensabile e pericoloso stare ancora ad aspettare».

Per chi non vede positivamente lo smart working, ciò che manca è il confronto con gli altri colleghi.

«Relazionarsi con i colleghi è fondamentale quando si parla di innovazione, di creare innovazione. Diverso è invece il lavoro di routine, quello ripetitivo, che si muove agilmente con la tecnologia, compatibile con l'assenza dell'ufficio e dei colleghi».

