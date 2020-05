Le coppie di fatto dovrebbero avere gli stessi diritti legali di quelle sposate. Così la pensa il 70 per cento di veneti friulani e trentini, con una minor convinzione del Nordest più religioso e praticante. Ma l'apertura verso le unioni non regolarizzate da un rito civile o religioso cresce, e per l'avvocato Monia Gambarotto, civilista del Foro di Venezia, «è il frutto di una combinazione tra disaffezione religiosa e smarrimento del senso di famiglia».

Un'evoluzione che sembra quasi non appartenere ad un'area storicamente legata alla Chiesa e alla famiglia.

«Il senso religioso non ha più la forza e la priorità che aveva un tempo. Contemporaneamente, poi, anche il valore della famiglia, in passato fulcro e motore immobile delle esistenze a Nordest sta perdendo vigore soprattutto tra i giovani e i nuovi adulti».

Le nuove generazioni contano nel cambio culturale.

«Specie se nel background familiare ci sono divorzi, nuovi matrimoni, famiglie allargate. Con queste storie personali non è semplice immaginare un futuro di coppia idilliaco. Inoltre, non è da sottovalutare la scarsa voglia di impegnarsi da parte delle nuove generazioni e, talvolta, la loro superficialità. Le convivenze, in molti casi, iniziano prestissimo e altrettanto velocemente si interrompono».

Intanto i diritti legali per le coppie di fatto vengono richiesti a gran voce a Nordest.

«Ritengo che per avere dei diritti sia necessario anche impegnarsi sul fronte dei doveri. E il matrimonio è l'istituto che li contempla entrambi. Per quanto riguarda i figli, invece, i loro diritti con la legge Cirinnà del 2012 sono equiparati in tutte le unioni. Le tutele mancanti sono quelle per il coniuge. Ma per quello, appunto, c'è il matrimonio».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA