«La sicurezza sulle strade si costruisce attraverso la sensibilizzazione e l'educazione alla guida consapevole e non solo con le sanzioni; anche se, sappiamo perfettamente, che le multe, rappresentino un significativo deterrente per gli imprudenti». Per l'avvocato mestrino Guido Simonetti, esperto in infortunistica stradale, la sicurezza è una questione culturale complessa che va oltre le contravvenzioni.

Oggi gli incidenti causati da distrazione per l'utilizzo degli smartphone alla guida sono piuttosto numerosi.

«Effettivamente sono in aumento. Non si è ancora arrivati alla consapevolezza dei rischi di tale incauto comportamento. Del resto, ce n'è voluto di tempo prima che tutti usassero cinture di sicurezza e casco».

Le sanzioni, però, dovrebbero aiutare.

«Ripeto le sanzioni amministrative sono certamente validi deterrenti. Così come la Riforma del Codice Penale del 2016, con la quale è stato introdotto l'omicidio stradale che condanna il conducente colpevole per imprudenza, negligenza o imperizia. E l'uso del cellulare alla guida (vietato per legge) è certamente un'imprudenza tale da configurare il reato. Purtroppo l'accertamento penale di tale reato risulta complesso e lungo come ogni processo penale e senza la certezza di dimostrarlo».

Una sensibilizzazione virtuosa?

«La sicurezza stradale può essere affrontata in modo molto efficace dalla scuola. Responsabilizzando i ragazzi sul fronte dei comportamenti prudenti e anche sull'utilizzo, almeno in contesto urbano, della bicicletta. La sicurezza, insomma, si favorisce anche con abitudini ecosostenibili e, ovviamente, con il potenziamento delle piste ciclabili».

Annamaria Bacchin

