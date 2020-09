La prima parola che tiene a porre innanzi a qualsiasi considerazione quando si parla di calcio in tempo di Covid è prudenza. Perché per Giuseppe Ruzza, Presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, è indispensabile rispettare le regole che tutelano la salute degli atleti così come quella dei tifosi. «Ma - precisa - non si può continuare a devastare e a snaturare il mondo del calcio, soprattutto quello dilettantistico, impedendo al pubblico di partecipare alle sfide delle proprie squadre del cuore».

L'assenza dello spettatore viene vissuta in modo contradditorio a Nordest.

«Vede, la questione dovrebbe essere più urgente da affrontare per il calcio dilettantistico. Perché le squadre vivono in virtù del biglietto che si paga per andarle a vedere. Parliamo di un pubblico di un centinaio di persone (quando sono tante). In queste situazioni, dunque, i protocolli di sicurezza potrebbero essere garantiti».

Perdono i team, ma anche gli appassionati del calcio.

«E sono tantissimi perché i campionati in cui militano i non professionisti' sono diffusi capillarmente, soprattutto in Veneto. Sono più di trentamila i calciatori dilettanti in regione e oltre 70 mila quelli del settore giovanile. Insieme alla Lombardia, i veneti sono i più numerosi del Paese. Stiamo parlando di una ancestrale linfa vitale per tutta la nostra area; perché intorno allo stadio vivono i bar, i paesi, le identità territoriali».

Anche il calcio professionistico, comunque, soffre per l'emergenza Covid.

«Certo, ma le squadre vivono comunque senza gli incassi dei biglietti. Ci sono i diritti televisivi, gli sponsor. A rischiare di rimanere affossati per l'emergenza Covid, ripeto, sono le piccole realtà».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA