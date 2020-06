Il Nordest si spezza tra chi vorrebbe andare alle urne in estate e chi, invece, preferirebbe attendere l'autunno. «Una divisione che non è solo il resoconto di un tema dibattuto all'interno di questo territorio, ma è anche la narrazione di una controversa questione nazionale che vede da un lato le Regioni desiderose di andare al voto il prima possibile, dall'altro il Governo che vorrebbe posticipare. E non sto parlando solo di Regioni guidate dal centrodestra, né solo di Regioni del Nord del Paese». Mario Bertolissi, costituzionalista, aggiunge: «La soluzione, in ogni caso, è già presente nella Costituzione art. 60: le Camere non possono essere prorogate salvo per legge o in caso di guerra».

L'emergenza sanitaria, però, è stata decretata con ogni conseguenza.

«Le deroghe sono infatti basate sull'emergenza sanitaria decretata, ma a mio giudizio non sembra così grave da non consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali. Mi pare che se in questa situazione si può andare al mare, al ristorante, o in Chiesa in modo sicuro, allora si può entrare anche in una scuola per votare, distanziati e controllati dalle forze dell'ordine senza violare i principi del distanziamento sociale».

Forse le ragioni sono altre?

«Chiaramente c'è chi desidera attendere l'autunno perché teme la sfida imminente. Certo, questo non riguarda certo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che non teme il confronto. Poi c'è la questione della campagna elettorale, che non potrebbe svolgersi nelle forme consuete proprio a causa del coronavirus e dei tempi stretti nell'ipotesi di una data estiva. Dal mio punto di vista, invece, se qualcuno facesse a meno della campagna elettorale, forse prenderebbe più voti».

Annamaria Bacchin

