«Credo che il Nordest abbia bisogno di seguire un corso per comprendere il senso dell'amore. Intanto, inviterei tutti a leggere L'Educazione Sentimentale di Gustave Flaubert, o Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di Wolfgang Goethe. In fondo, sono anche letture facili». Stefano Zecchi, filosofo e scrittore, rimane senza parole innanzi ad un sondaggio in cui il romanticismo in una coppia risulti essere marginale. «È una proiezione davvero triste. Anche se non stupisce in una società sempre più chiusa e votata all'egoismo».

In effetti le persone che credono nella vita a due, come fondamento del proprio esistere, sono sempre meno numerose.

«Perché si sta smarrendo l'idea di famiglia. Perché a vincere, oggi, è la paura delle responsabilità. Un limite, questo, che impedisce di guardare al futuro con gioia. Tant'è, in molti casi, si predilige la solitudine che, d'altra parte, non è poi una condizione così triste nella contemporaneità. La società si sta plasmando ed adeguando alla singletudine'. Ed è giusto che sia così. Ma, ripeto, la vita fatta di egoismi, solitudini e pigrizie non evolve».

I giovani sono i meno inclini a puntare tutto sulla coppia.

«Non ci credono. E non c'è da meravigliarsi se per gli adulti, che sono il loro modello, l'amore è importante ma non fondamentale o, addirittura, non necessario; e, soprattutto, se per gli adulti a rendere solida una relazione sono le parole, la comprensione, la complicità, la condivisione dei problemi e l'avere interessi comuni. Sminuendo il romanticismo, che è invece l'essenza dell'amore, è la tenerezza, l'affetto, è l'irrazionale che lega indissolubilmente due esistenze».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

