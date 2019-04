«Rispettoso degli equilibri di tutti i poteri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Professore universitario, rettore a Ca' Foscari, sindaco di Venezia, ministro dei Lavori Pubblici durante il Governo Prodi, presidente della commissione Trasporti al Parlamento Europeo, presidente dell'Autorità Portuale di Venezia. Questo l'intenso passato professionale e politico di Paolo Costa. Ieri da protagonista, oggi da osservatore della scena politica nazionale ed internazionale guarda al presidente Sergio Mattarella come ad «un uomo in grado di tenere in equilibrio l'espressione di tutti i poteri dello Stato in modo...