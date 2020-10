Docente universitario di economia alla Bocconi e tifoso. Giorgio Brunetti, veneziano, non ha mai nascosto l'attrazione: «A 7-8 anni, mi portarono allo stadio a Sant'Elena, subito dopo la Liberazione. Lì cominciò la passione per il calcio e capii il senso della partecipazione. Il calcio è sentimento profondo d'identità; fa condividere».

Poi cosa le capitò?

«Poche settimane dopo, quando - si giocava contro la Sampdoria che era diventata tale da poco per la fusione della Andrea Doria con la Sampierdarenese - un arbitro ci negò qualche gol. I tifosi invasero il campo. Entrai anch'io: era la prima volta che calpestavo un prato verde, mi ricordo ancora quel profumo. I bimbi a Venezia avevano rapporti solo con le pietre».

Venezia sempre squadra del cuore.

«Sì, ma cosa succedeva? Era squadra che transitava in tutte le categorie dalla C alla A. A quelli dell'Inter dicevo che io davvero avevo vissuto tutto il calcio, loro erano immobili in serie».

Un'altra squadra oltre al Venezia?

«Sentivo la necessità di averne una di riferimento. Ero molto poco tradizionale: mi piaceva il club che giocava il migliore calcio. Sono stato interista per il fatto che Angelo Franzosi, elegante e praticissimo giocava in porta come me, poi arrivò Herrera. Dopo toccò alla Juventus di Platini. E al Milan di Van Basten e compagni».

Un tantino infedele.

«Sì e no. Prima sono fedele alla bandiera e all'anima veneziana. Poi al calcio bello. Anche se ora è tutto internazionale, meno localistico. Ma il calcio delle grandi squadre è spettacolo puro».

Adriano Favaro

