«Il sondaggio è più di un'istantanea della società contemporanea. È una vera e propria pellicola in cui le azioni del film si muovono sempre più rapidamente. Una produzione cinematografica in cui risulta evidente come l'unico futuro possibile sia indissolubilmente legato alla Rete». Così Paolo Legrenzi, Professore di Psicologia cognitiva dell'Università di Venezia, sui grafici che narrano il rapporto del Nordest con la navigazione online.

Gli ultimi anni in effetti vedono sempre più una relazione confidenziale con la virtualità.

«Un dialogo intenso che è stato quasi consacrato in questi ultimi mesi di lockdown. Un periodo in cui la vita si è espressa essenzialmente attraverso la virtualità. Abbiamo vissuto la scuola da lontano, il lavoro da lontano, persino la famiglia e gli amici da lontano. E l'economia che ha retto davvero e che non è stata contagiata dalla pandemia è quella delle multinazionali della Rete insieme a quella farmaceutica».

E l'accesso a Internet viene percepito come un diritto.

«Il punto è che il diritto ha un prezzo e questo concetto non credo venga diffusamente percepito. Si pensa che i contenuti vengano concessi gratuitamente. In realtà, in virtù dei nostri consensi, ci lasciamo profilare. Ci disveliamo quotidianamente e pressoché completamente in Rete».

L'informazione gratuita rende lettori più appassionati?

«No, perché la lettura online è diversa. In Rete, abitualmente, si scorrono solo i titoli. Tra l'altro, poi, chi cerca di informarsi esclusivamente online tende a cercare solo ciò che interessa e, soprattutto, un sostegno alle proprie opinioni. Come se le virtù della dialettica venissero cancellate in nome di una propria verità assoluta».

Annamaria Bacchin

