«Ragioni economiche nella scelta pro-Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'immagine è piuttosto nitida: gli euroscettici sono sempre meno numerosi. «Probabilmente, almeno per la parte più informata dell'opinione pubblica, le gravi difficoltà in cui versa la Gran Bretagna per dar corso al recesso dall'Ue, inducono a evitare una situazione analoga». Così esordisce Sara Tonolo, docente di diritto internazionale e direttore del dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.Il Nordest ragiona diversamente in termini di Italexit rispetto al resto d'Italia?«Non credo vi sia una differenza...